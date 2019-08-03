Главное событие лета: сегодня стартуют Армейские международные игры - 2019

Сегодня на территории десяти государств мира стартуют Армейские международные игры 2019 года.

В них примут участие 223 команды из 39 стран мира: России, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Монголии, Судана и других. По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, «суммарно четверть площади всей суши».

В каждым годом игры приковывают внимание военных профессионалов со всего мира. В этом году сразу несколько дебютантов: впервые в играх примут участие военнослужащие из Кубы, Иордании, Камбоджи, Шри-Ланки, республик Мали и Конго.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что интерес к АрМИ проявили даже государства-участники НАТО: своих наблюдателей прислали США, Франция, Турция и Словакия.

Соревнования пройдут с 3 по 17 августа.

В общей сложности, в рамках Игр в ближайшие две недели пройдет 31 конкурс, из которых 16 - на территории России, четыре - в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране, и по одному - в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане.

Один конкурс игр - «Саянский марш» - уже прошел в феврале. Он стал первым и пока единственным в зимней программе Игр.