Ил-76 над Сибирью: новые кадры работы ВКС РФ на тушении лесных пожаров

Минобороны РФ публикует новые кадры тушения лесных пожаров в Сибири экипажами российской военно-транспортной авиации. Военно-транспортные самолеты Ил-76МД, оснащенные оборудованием для пожаротушения, производят сброс воды над горящей тайгой в Красноярском крае.

Отмечается, что авиацией Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушены 84 лесных пожара на общей площади 113 тысяч гектаров.

«Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 34 вылета, сбросили на охваченные огнем лесные массивы более 1400 тонн воды. Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации совершили свыше 100 вылетов и сбросили в районы пожаров около 550 тонн воды», - сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что применение авиации Минобороны РФ для тушения пожаров позволило снизить скорость распространения огня в пять раз .

Напомним, что ранее российское военное ведомство по поручению президента РФ Владимира Путина создало авиагруппировку, состоящую из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8, для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

Оперативную группу возглавил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.