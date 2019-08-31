«Удав» против Glock: «Звезда» сравнила два пистолета на пробиваемость

«Удав», пистолет Ярыгина и австрийский Glock попытались пробить мишени из расположенных параллельно девяти деревянных рам. Эксперимент провела съемочная группа «Военной приемки».

Glock - это знаменитый австрийский пистолет с патронами калибром 9,19 мм. Пистолет Ярыгина (ПЯ), он же «Грач», был создан 90-е годы для Министерства обороны. В его магазине патроны калибра 9,19 мм. В разработанном в 2016 году пистолете «Удав» калибр на два миллиметра больше - 9,21.

Пробить все девять досок удалось «Удаву» и Glock. Пистолет Ярыгина справился только с шестью рамами. «Военная приемка» провела еще один эксперимент, чтобы выяснить, какой же из двух пистолетов, успешно справившихся с первым испытанием, лучший. Для этого к существующим деревянным мишеням добавили еще две плотные доски.

Австрийский пистолет неплохо справился с задачей, пробив семь досок. Затем пуля Glock ударилась о восьмую раму и упала. Но абсолютным победителем испытания на пробиваемость стал «Удав». Ему удалось пройти сквозь девять мишеней.

«Военная приемка» приготовила для «Удава» серию самых сложных экспериментов. В новом выпуске программы этот новейший пистолет, получивший шанс быть принятым на вооружение в российскую армию, ждут огонь и космический холод. Смотрите премьерный выпуск нового сезона «Военной приемки» 1 сентября в 09:55 на телеканале «Звезда».