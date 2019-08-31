Замминистра обороны РФ Картаполов торжественно открыл в Чите парк «Патриот»

В Чите торжественно открыли парк «Патриот». Он создается к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а разместить масштабную экспозицию планируют на базе Мемориала боевой и трудовой славы. На церемонии выступил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов.

Сейчас в парке уже можно посмотреть Дом казака и Партизанскую деревню с блиндажами и полевой кухней. Вскоре в «Патриоте» также появятся полоса препятствий и так называемая «тропа разведчика». Картаполов отметил, что парк создается с душой и выразил надежду на то, что он станет излюбленным местом отдыха местных жителей.

«Это место, куда будут приходить дети и родители, чтобы отдохнуть и узнать лучше историю нашей родины», - заявил замминистра.

Также он назвал парк по-настоящему уникальным, так как в нем есть объекты, аналогов которым не существует. Перед открытием Партизанской деревни он возложил цветы к Вечному огню на мемориале боевой славы и вручил награды юнармейцам.

Картаполов передал «Патриоту» звуковещательную станцию на базе бронированной разведывательно-дозорной машины. Он сообщил, что она на ходу и полностью работает, может доехать в любой, самый далекий уголок Забайкальского края для того, чтобы рассказать, как живет сегодня край и как живет российская армия.