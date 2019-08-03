Грязь, стрельба и раскаленная броня: итоги первого дня конкурса «Танковый биатлон»

В субботу, 3 августа, в Алабино завершились первый и второй заезды индивидуальной гонки конкурса АрМИ-2019 «Танковый биатлон». Победы в заездах одержали команды Китая (00:21:01) и Лаоса (00:45:54) соответственно.

В рамках первого заезда второй финишировала сборная Белоруссии (00:21:53), третьими стали танкисты из Азербайджана (00:24:26). Четвертое место досталось команде Сербии (00:32:14).

Во втором заезде вслед за победителем пришла команда Уганды (00:46:01). Третьей стала сборная Мьянмы (01:01:24).

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямые трансляции с подмосковного полигона Алабино, где с 3 по 17 августа проходит «Танковый биатлон». Посмотреть трансляцию конкурса можно также в приложении «Звезды» на Smart TV.

Всего в конкурсе примут участие команды из 25 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Сирии, Сербии, Судана, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР.

«Танковый биатлон» состоит из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальную гонку: в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.