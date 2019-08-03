Представители 24 команд со всего мира готовы к участию в АрМИ на полигонах КНР

В Китае сегодня состоялось торжественное открытие сразу четырех конкурсов АрМИ-2019. В ближайшие две недели на полигонах Поднебесной пройдут состязания в четырех конкурсах: «Чистое небо» для подразделений ПВО, «Мастер-оружейник» для инженеров-артиллеристов, «Безопасная среда» для РХБЗ, ну и конечно, «Суворовский натиск» для мотострелковых подразделений.

Свои силы покажут 24 команды из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. На полигоне Корла сегодня собрались более 20 тысяч зрителей. Для них устроили настоящее шоу с участием сотни танцоров в национальных костюмах.

Все участники конкурсов настроены на победу и с нетерпением ждут начала состязаний. На полигоне огромное количество детей, ведь для них это тоже большой праздник: можно увидеть настоящие танки и сфотографироваться с ними.

«Мне нравятся танки и пушки. Я хочу служить в армии, как мой старший брат», - признается маленький гость АрМИ Су Ли.

На празднике преобладают монгольские мотивы, все-таки в этом регионе проживает около 80% монголов. В руках они держат шарфы как знак дружбы и гостеприимства.

Ну а самые популярные сувениры - это сувениры с символикой Армейских игр: почтовые открытки и конверты с изображением всех четырех конкурсов, которые проходят в Китае. Прямо здесь их можно положить в почтовый ящик и отправить привет на родину. Для освещения конкурсов, которые стартуют завтра и будут проводиться без остановки, привлечено профессиональное киносъемочное оборудование.