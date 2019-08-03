Команда Лаоса стала победителем во втором заезде индивидуальной гонки в конкурсе «Танковый биатлон»

В Алабино завершилась вторая индивидуальная гонка конкурса АрМИ-2019 «Танковый биатлон». Победу по результатам заездов одержала сборная Лаоса с результатом 00:45:54.

Второй стала команда Уганды (00:46:01). Третьими к финишу пришли танкисты из Мьянмы (01:01:24).

Ранее в Алабино завершилась первая индивидуальная гонка «Танкового биатлона», где победу одержала команда Китая. Второе место заняли представители Белоруссии. Третью и четвертую позиции поделили между собой сборные Азербайджана и Сербии соответственно.

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямые трансляции с подмосковного полигона Алабино, где с 3 по 17 августа проходит «Танковый биатлон». Посмотреть трансляцию конкурса можно также в приложении «Звезды» на Smart TV.

Всего в конкурсе примут участие команды из 25 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Сирии, Сербии, Судана, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР.

«Танковый биатлон» состоит из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальную гонку: в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.