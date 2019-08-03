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В ЮВО стартовали международные соревнования на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо - 2019»

Роман Захаров
16:56 03.08.2019
В соревнованиях участвуют более 70 военнослужащих подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, из пяти стран.
В ЮВО стартовали международные соревнования на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо - 2019»
© Фото: МО РФ

В Южном военном округе (ЮВО) в Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в четвертый раз был дан старт соревнованиям горных подразделений «Эльбрусское кольцо» в рамках АрМИ-2019.

Всего в состязаниях участвуют свыше 70 военнослужащих подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, из пяти стран: России, Индии, Марокко, Киргизии, Узбекистана.

Задействовано около десяти вертолетов Ми-8 АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО для организации десантирования команд в горной местности.

Во время первого этапа мероприятия участники будут соревноваться в лазании по горным склонам одиночно и в связках.

Военнослужащим предстоит проявить навыки в прохождении горной полосы препятствий, представляющей собой спуски и подъемы в горах, разрушенный мост, преодоление ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутого троса.

Все препятствия конкурсанты преодолевают в обмундировании и со штатным оружием.

Международные соревнования на лучшее высокогорное подразделение состоятся в период с 3 по 17 августа и закончатся маршем в условиях высокогорья с преодолением разных форм горного рельефа в автономном режиме с восхождением на вершину горы Эльбрус в составе подразделения.

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