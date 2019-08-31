Мощь «Искандера»: кадры боевого пуска ракеты ОТРК под Астраханью

Военнослужащими ракетного соединения Восточного военного округа был осуществлен пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Тактические учения проходили в Астраханской области на полигоне Карустин Яр.

С помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» фиксировался процесс поражения цели в ходе выполнения боевого пуска. Видеосигнал с аппарата-разведчика в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне. По результатам ракетного удара критически важный объект условного противника был уничтожен.

В ходе учений расчеты ОТРК «Искандер» смогли показать навыки в выполнении нормативов по переводу ракетного комплекса из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанесению ракетного удара по заданным координатам.