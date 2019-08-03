Настрой на победу: в Белоруссии официально стартовал конкурс АрМИ-2019 «Снайперский рубеж»

В Брестской крепости уже второй раз открывают Армейские игры. Здесь участники выходят в алфавитном порядке: сначала Армения, а затем Азербайджан. Старшие команды гордо несут флаги своего государства.

Двадцать одна страна примет участие в конкурсе мастерства снайперской полевой выучки «Снайперский рубеж». Рота почетного караула выносит три флага - Республики Беларусь, Армейских игр и нового конкурса армейских международных игр «Полярная звезда».

В состязаниях подразделений специального назначения «Полярная звезда» принимают участие только Россия и Белоруссия. Нашу страну представляют воины-десантники. «Голубые береты» ждет немало сложнейших испытаний: десантирование в тыл «противника», высадка с вертолетов беспарашютным способом, чтобы оставаться незамеченным для врага, а также ведение разведки в незнакомой местности, штурм и зачистка здания.

«В конкурсе "Снайперский рубеж" многие зарубежные стрелки участвуют уже не в первый раз. В этом году настроены только на победу», - отметил командующий силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Денесенко.

Конкурс АрМИ-2019 объединяет страны, военнослужащие делятся опытом и помогают стать друг другу еще сильнее. Первые этапы состязаний в обоих конкурсах стартуют уже сегодня, 3 августа.

«Снайперский рубеж» - это конкурс мастерства снайперской полевой выучки. В соревнованиях снайперов будут продемонстрированы индивидуальные и парные действия. Закончится все эстафетой с использованием снайперской винтовки СВД со штатными дневным и ночным прицелами.

Команды составят начальник команды, заместитель начальника, тренер команды и снайперские пары в количестве восьми человек.

Конкурс «Снайперский рубеж» включает в себя три этапа - индивидуальный зачет, парный зачет и снайперскую эстафету.

Вооружение, используемое в соревнованиях, - 7,62-миллиметровая снайперская винтовка СВД со штатными дневным и ночным прицелами, пистолет Макарова ПМ и учебная граната РГД-5.

В индивидуальном зачете принимают участие по четыре снайпера от каждой команды. На данном этапе все снайперы выполняют пять упражнений: снайперский биатлон, стрельбу на зачет, действия снайпера в обороне, действия снайпера в наступлении, стрельбу ночью.

В парном зачете соревнуются по четыре снайперские пары от каждой команды. Этот этап включает в себя такие упражнения, как «Стрельба по воздушной цели», «Найти и уничтожить», «Специальная стрельба», «Стрельба с выносом точки прицеливания» и «Гонка патрулей». Упражнения оцениваются и места распределяются по максимально набранному количеству баллов.

Заключительный этап - снайперская эстафета - проводится в составе четырех снайперских пар с передачей эстафеты каждой очередной снайперской паре. Снайперы преодолевают препятствия, после чего они прибывают на рубежи открытия огня, где получают боеприпасы россыпью и самостоятельно заряжают и поражают цели из пистолета ПМ (первый номер снайперской пары), из винтовки СВД (второй номер снайперской пары), учебной гранатой РГД-5 (один из состава пары своим решением).

По окончании стрельбы на каждом участке снайперы разряжают оружие, ставят его на предохранитель, докладывают арбитру о разряженности оружия и передвигаются на следующий участок. Затем они преодолевают оставшиеся четыре препятствия - динамическую стенку, наклонную лестницу, завал, перенос боеприпасов - и производят на финише передачу эстафеты (касанием руки) первым и вторым снайпером очередной снайперской паре. После приема эстафеты вторые снайперские пары преодолевают эту же дистанцию и передают эстафету третьей паре. Отсчет времени останавливается по пересечении финишного створа третьей парой.

Лучший снайпер определяется по наименьшей сумме мест, занятых в упражнениях первого этапа. Лучшая снайперская пара определяется по наименьшей сумме мест, занятых в упражнениях второго этапа. Лучшая команда определяется по результатам третьего этапа.

Призеры награждаются кубками, медалями, дипломами и ценными подарками. Награждение победителей и призеров осуществляется в торжественной обстановке в ходе церемонии закрытия конкурса на основании итоговых протоколов его этапов.