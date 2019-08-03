Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия АрМИ-2019 ТЕГИ

Настрой на победу: в Белоруссии официально стартовал конкурс АрМИ-2019 «Снайперский рубеж»

Диана Сирази
15:48 03.08.2019
Двадцать одна страна примет участие в конкурсе мастерства снайперской полевой выучки «Снайперский рубеж».
Настрой на победу: в Белоруссии официально стартовал конкурс АрМИ-2019 «Снайперский рубеж»
© Фото: ВоенТВ Беларуси, YouTube

В Брестской крепости уже второй раз открывают Армейские игры. Здесь участники выходят в алфавитном порядке: сначала Армения, а затем Азербайджан. Старшие команды гордо несут флаги своего государства.

Двадцать одна страна примет участие в конкурсе мастерства снайперской полевой выучки «Снайперский рубеж». Рота почетного караула выносит три флага - Республики Беларусь, Армейских игр и нового конкурса армейских международных игр «Полярная звезда».

В состязаниях подразделений специального назначения «Полярная звезда» принимают участие только Россия и Белоруссия. Нашу страну представляют воины-десантники. «Голубые береты» ждет немало сложнейших испытаний: десантирование в тыл «противника», высадка с вертолетов беспарашютным способом, чтобы оставаться незамеченным для врага, а также ведение разведки в незнакомой местности, штурм и зачистка здания.

«В конкурсе "Снайперский рубеж" многие зарубежные стрелки участвуют уже не в первый раз. В этом году настроены только на победу», - отметил командующий силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Денесенко.

Конкурс АрМИ-2019 объединяет страны, военнослужащие делятся опытом и помогают стать друг другу еще сильнее. Первые этапы состязаний в обоих конкурсах стартуют уже сегодня, 3 августа.

«Снайперский рубеж» - это конкурс мастерства снайперской полевой выучки. В соревнованиях снайперов будут продемонстрированы индивидуальные и парные действия. Закончится все эстафетой с использованием снайперской винтовки СВД со штатными дневным и ночным прицелами.

Команды составят начальник команды, заместитель начальника, тренер команды и снайперские пары в количестве восьми человек.

Конкурс «Снайперский рубеж» включает в себя три этапа - индивидуальный зачет, парный зачет и снайперскую эстафету.

Вооружение, используемое в соревнованиях, - 7,62-миллиметровая снайперская винтовка СВД со штатными дневным и ночным прицелами, пистолет Макарова ПМ и учебная граната РГД-5.

В индивидуальном зачете принимают участие по четыре снайпера от каждой команды. На данном этапе все снайперы выполняют пять упражнений: снайперский биатлон, стрельбу на зачет, действия снайпера в обороне, действия снайпера в наступлении, стрельбу ночью.

В парном зачете соревнуются по четыре снайперские пары от каждой команды. Этот этап включает в себя такие упражнения, как «Стрельба по воздушной цели», «Найти и уничтожить», «Специальная стрельба», «Стрельба с выносом точки прицеливания» и «Гонка патрулей». Упражнения оцениваются и места распределяются по максимально набранному количеству баллов.

Заключительный этап - снайперская эстафета - проводится в составе четырех снайперских пар с передачей эстафеты каждой очередной снайперской паре. Снайперы преодолевают препятствия, после чего они прибывают на рубежи открытия огня, где получают боеприпасы россыпью и самостоятельно заряжают и поражают цели из пистолета ПМ (первый номер снайперской пары), из винтовки СВД (второй номер снайперской пары), учебной гранатой РГД-5 (один из состава пары своим решением).

По окончании стрельбы на каждом участке снайперы разряжают оружие, ставят его на предохранитель, докладывают арбитру о разряженности оружия и передвигаются на следующий участок. Затем они преодолевают оставшиеся четыре препятствия - динамическую стенку, наклонную лестницу, завал, перенос боеприпасов - и производят на финише передачу эстафеты (касанием руки) первым и вторым снайпером очередной снайперской паре. После приема эстафеты вторые снайперские пары преодолевают эту же дистанцию и передают эстафету третьей паре. Отсчет времени останавливается по пересечении финишного створа третьей парой.

Лучший снайпер определяется по наименьшей сумме мест, занятых в упражнениях первого этапа. Лучшая снайперская пара определяется по наименьшей сумме мест, занятых в упражнениях второго этапа. Лучшая команда определяется по результатам третьего этапа.

Призеры награждаются кубками, медалями, дипломами и ценными подарками. Награждение победителей и призеров осуществляется в торжественной обстановке в ходе церемонии закрытия конкурса на основании итоговых протоколов его этапов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата03.08.2019, 13:11
Боевые менуэты и бронированные па: на полигоне Алабино показали «танковый вальс»
Дата03.08.2019, 09:58
Нурмагомедов продлил контракт со своим менеджером на пять лет
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата03.08.2019, 03:35
Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
АрМИ-2019
15:48 Армия
Настрой на победу: в Белоруссии официально стартовал конкурс АрМИ-2019 «Снайперский рубеж»
15:16 Армия
Сборная Китая стала победителем в первом заезде индивидуальной гонки в конкурсе «Танковый биатлон»
14:35 В стране и мире
Расписание заездов «Танкового биатлона»
14:31 Армия
Видео
Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»
14:08 Армия
Видео
Монголия дала старт АрМИ-2019 новым конкурсом верховой езды
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:13 В стране и мире
Авиация Минобороны РФ ликвидировала 116 лесных пожаров в Сибири
15:50 В стране и мире
На линии соприкосновения в ДНР сбит беспилотник ВСУ
15:38 В стране и мире
В Шереметьево обрушилась крыша строящегося ангара
14:37 В стране и мире
Глава Пентагона заявил о возможности размещения в Азии ракет средней дальности
14:31 Армия
Видео
Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 сняли из космоса
Видео
«16 или 1»: профессор МГУ назвал верный ответ к резонансному уравнению
Видео
В миллиметре от смерти: чудесное спасение девушки от летящей фуры попало на видео
Видео
Самурайская разборка: мужчина в Штутгарте зарубил соседа мечом и попал на видео
Видео
Файер-шоу на концерте Rammstein в Петербурге приняли за пожар: видео
Видео
Массовый «прыжок веры» карпов из озера попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.