Сборная Китая стала победителем в первом заезде индивидуальной гонки в конкурсе «Танковый биатлон»

В Алабино завершилась первая индивидуальная гонка конкурса АрМИ-2019 «Танковый биатлон». Победу по результатам заездов одержала сборная Китая с результатом 00:21:01.

Второй стала команда Белоруссии с результатом 00:21:53. Третье место досталось танкистам из Азербайджана (00:24:26).

Четвертой к финишу пришла сборная Сербии (00:32:14).

В субботу, 3 августа, на полигоне Алабино также состоится второй заезд индивидуальной гонки в конкурсе АрМИ-2019 «Танковый биатлон».

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямые трансляции с подмосковного полигона Алабино, где с 3 по 17 августа проходит «Танковый биатлон». Посмотреть трансляцию конкурса можно также в приложении «Звезды» на Smart TV.

Всего в конкурсе примут участие команды из 25 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Сирии, Сербии, Судана, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР.

«Танковый биатлон» состоит из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальную гонку: в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.