Монголия дала старт АрМИ-2019 новым конкурсом верховой езды

Церемония открытия АрМИ-2019 прошла в Монголии. Там же организован совершенно новый конкурс «Конный марафон», который станет одним из самых самобытных. Лучшие кавалеристы стран-участниц продемонстрируют мастерство верховой езды. Сборную команду Российской Федерации на конкурсе представят стрелки 55-й горной бригады Тувы.

Монголия, страна традиционных кочевых племен, охотно приняла предложение министра обороны России Сергея Шойгу провести у себя международный этап конного марафона. Тем более, что наши страны связывает общая история.

«Во время Великой Отечественной войны монгольский народ даром передал 500 тысяч лошадей советской Красной армии. И мы до сих пор чтим и храним память об этом», - заявил на церемонии открытия начальник Генерального штаба Вооруженных сил Монголии Аюушийн Ганбат.

Умение прочно держаться в седле крайне необходимо там, где не пройдет военная техника, а потому горные бригады до сих пор входят в состав вооруженных сил во многих странах. На конкурсе верховой езды каждый наездник лично знакомится со своей лошадью.

«Сначала чуть-чуть такой сердечный был. Сейчас научили. Каждый со своей лошадью познакомился и подружился. Пока все нормально и идет по плану», - делится своими впечатлениями военнослужащий 55-й стрелковой бригады, дислоцированной в Туве, Кирилл Сагды.

Долгая и изнурительная гонка протяженностью 130 километров на высоте двух тысяч метров над уровнем моря - главный из двух этапов конкурса, который начнется уже завтра. Пока же наездники готовят лошадей к сложному испытанию.