Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»

Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд. Девушки раньше не служили в танковых войсках. Большинство из них были медиками, после чего прошли спецподготовку. Женский заезд был показательным, он прошел вне конкурсной программы, но тем не менее стал главным сюрпризом первого дня соревнований.

Кроме большого количества зрителей, на выступление танкисток посмотрел и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. После церемонии открытия АрМИ-2019 он прибыл на полигон Алабино за рулем автомобиля УАЗ.

В рамках конкурсной программы согласно жеребьевке сегодня первой выступит китайская команда. Она является одним из главных конкурентов россиян. Китайская команда выступает на собственных улучшенных машинах. В прошлом году она заняла второе место.

Ранее танкисты продемонстрировали зрителям, насколько ювелирно можно управлять тяжелыми бронированными машинами. Экипажи смогли нарезать арбуз привязанным к стволу оружия ножом, а также провезли, не расплескав, стаканы с водой.