Гром «Калибров» над Черным морем: новые кадры ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек»

В акватории Черного моря впервые малый ракетный корабль «Вышний Волочек» нанес удар сверхточными крылатыми ракетами «Калибр». Стрельба прошла в рамках масштабных учений Южного военного округа, которые проходят на 6 полигонах.

По данным из оперативного штаба, мишень находится почти за 100 километров от корабля, с которого осуществляется пуск «Калибра». Параллельно в районе мишени дежурят беспилотники, которые сверху фиксируют точное попадание ракеты.

Такого в Черном море еще не было. Корабль проекта «Буян» впервые совершил ракетную стрельбу по морской цели комплексом «Калибр». Пуск крылатой ракеты - главный момент тактических учений. Но перед экипажами стояли и другие задачи. Например, большая корабельная группа должна была отработать навык совместного плавания и маневрирования боевым строем.

Командно-штабные учения проходят и на море, и на суше. Задействованы шесть полигонов: в Крыму, на Кубани, в Ростовской и Волгоградской областях. Необходимые навыки отрабатывают около 8 тысяч военнослужащих корабельных сил черноморского флота и береговой артиллерии Новороссийской ВМБ.