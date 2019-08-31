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Гром «Калибров» над Черным морем: новые кадры ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек»

Виктория Косогляденко
02:54 31.08.2019
Мишень находилась почти в 100 километрах от корабля, с которого осуществлялся пуск крылатой ракеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В акватории Черного моря впервые малый ракетный корабль «Вышний Волочек» нанес удар сверхточными крылатыми ракетами «Калибр». Стрельба прошла в рамках масштабных учений Южного военного округа, которые проходят на 6 полигонах.

По данным из оперативного штаба, мишень находится почти за 100 километров от корабля, с которого осуществляется пуск «Калибра». Параллельно в районе мишени дежурят беспилотники, которые сверху фиксируют точное попадание ракеты.

Такого в Черном море еще не было. Корабль проекта «Буян» впервые совершил ракетную стрельбу по морской цели комплексом «Калибр». Пуск крылатой ракеты - главный момент тактических учений. Но перед экипажами стояли и другие задачи. Например, большая корабельная группа должна была отработать навык совместного плавания и маневрирования боевым строем.

Командно-штабные учения проходят и на море, и на суше. Задействованы шесть полигонов: в Крыму, на Кубани, в Ростовской и Волгоградской областях. Необходимые навыки отрабатывают около 8 тысяч военнослужащих корабельных сил черноморского флота и береговой артиллерии Новороссийской ВМБ.

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