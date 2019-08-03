Боевые менуэты и бронированные па: на полигоне Алабино показали «танковый вальс»

В рамках открытия конкурса АрМИ-2019 «Танковый биатлон», который проходит на полигоне Алабино, зрителям показали необычное зрелище - «танковый вальс».

Огромные бронемашины показали, несмотря на вес и габариты, непривычную для них «грациозность». Танки «вальсировали», исполняя различные па, перед тем как уступить место на полигоне «коллегам», которые покажут уже свои боевые навыки.

Армейские международные игры 2019 года стартовали в субботу, 3 августа, на территории десяти государств мира. Одним из конкурсов является «Танковый биатлон» - едва ли не самое зрелищное и популярное состязание АрМИ-2019. Смотрите прямую трансляцию с места событий на «Звезде».