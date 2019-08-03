Испытание пеклом: в ходе АрМИ-2019 в Казахстане представят модернизированный российский беспилотник

Сразу три конкурса Армейских международный игр пройдут в Казахстане, где уже все готово для приема их участников. Соревнования начнутся 7 августа, а пока военнослужащие занимаются последними приготовлениями.

В условиях 50-градусной жары представители 13 стран-участниц Игр поборются за звание лучших в конкурсах «Уверенный прием», «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота».

Впервые в рамках конкурса «Соколиная охота» на военной базе Отар бойцы применят модернизированный беспилотный летательный аппарат «Элерон». Этот российский комплекс отличается увеличенной продолжительностью полета, улучшенной оптикой и дополнительным программным обеспечением для обработки получаемой информации. К соревнованиям также готовятся связисты и артиллеристы.