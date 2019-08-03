Путин подписал указ об увековечивании памяти погибших военных

Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минобороны России будет увековечивать память погибших военных.

«Внести в положение о Минобороны РФ... изменение, дополнив пункт семь подпунктом 44/1 следующего содержания: осуществляет работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества», - сказано в документе, который был опубликован на портале правовой информации.

Основными формами увековечивания памяти погибших военных являются: сохранение воинских захоронений; проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений; создание мемориальных музеев и сооружений на местах боевых действий; присвоение имен погибших при защите Отечества географическим объектам и организациям; установление памятных дат, увековечивающих имена погибших при защите Отечества и другое.

Также президент России подписал закон, который облегчает порядок включения военных в число участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения.