Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия МАКС-2019 ТЕГИ

Летчик «Стрижей» перечислил самые сложные фигуры высшего пилотажа

Лина Давыдова
17:18 31.08.2019
По словам ведущего пилотажной группы, ни истребители, ни двигатели не подводили пилотов даже в случаях попадания в них птиц.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Ведущий пилотажной группы «Стрижи» Сергей Осяйкин рассказал о самых сложных фигурах высшего пилотажа.

«Самые сложные фигуры - это вращения, когда группа в составе шести выполняет вращения типа "бочки". Затем перестроение при выполнении различных фигур, то есть когда меняются формации, положения самолетов относительно друг друга. Но все эти фигуры уже отработаны», - отметил Осяйкин в интервью «Звезде» на авиасалоне МАКС-2019.

Секрет успешного выполнения фигуры высшего пилотажа заключается не только в слаженной работе группы, но в машине, на которой эти фигуры исполняются. Как подчеркнул Осяйкин, «Стрижи» летают на прекрасном самолете - истребителе МиГ-29, который имеет великолепные разгонно-тормозные характеристики, позволяющие пилотам устраивать феерические авиашоу.

«Сегодня пилотажная группа состоит из полноценной шестерки. Плюс одиночный высший пилотаж. Я считаю, что мы летаем на прекрасном боевом самолете. Особенность этого самолета - это великолепные разгонно-тормозные характеристики, которые позволяют нам полностью выполнять все перестроения из одной формации в другую при выполнении различных фигур высшего пилотажа. Это и вертикальные фигуры - "петля Нестерова", это и наклонные фигуры. Но все это можно сделать только благодаря тому, что у нас такой великолепный самолет, что при необходимости мы можем быстро изменять свое пространственное положение в воздухе относительно друг друга. Поэтому спасибо большое конструкторам, которые изобрели такое прекрасное чудо, эти самолеты, и, конечно же, двигателистам, которые сделали такой мощный двигатель: устойчивый, надежный, работоспособный, который можно при необходимости быстро заменить», - поблагодарил Осяйкин конструкторов МиГ-29 и разработчиков двигателей РД-33.

По словам ведущего группы «Стрижи», ни истребители, ни двигатели не подводили пилотов даже в случаях попадания в них птиц.

«Мы можем поменять двигатели в полевых условиях в течение трех часов. И при длительных перелетах у нас такие случаи были. Наш инженерно-технический состав оперативно в течение трех часов в чужой стране в свете фар менял двигатель, а утром группа полетела дальше. Случаи с птицами были, но, как правило, двигатель оставался работоспособен. Мы производили посадку, но только обнаруживали, что такое произошло», - отметил Осяйкин.

Группа «Стрижи» участвует в летной программе МАКС-2019. Авиасалон работает до 1 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата31.08.2019, 12:21
Десантники России, Египта и Белоруссии штурмуют захваченный «террористами» аэродром: кадры учений
Дата31.08.2019, 10:22
Теннисист Медведев отреагировал на свист трибун на матче US Open неприличным жестом
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата30.08.2019, 18:22
Проекты тяжелых экранопланов взлетной массой до 800 тонн созданы в России
Дата28.08.2019, 10:19
«Шансов выжить не было»: пилот рассказал, как обнаружил разбившийся 65 лет назад самолет Ан-2
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
МАКС-2019
17:18 Армия
Видео
Летчик «Стрижей» перечислил самые сложные фигуры высшего пилотажа
06:43 ОПК
статья
Покоритель трех стихий: глава РСК «МиГ» рассказал о презентации новейшего истребителя на МАКС-2019
00:02 ОПК
Видео
Исторические самолеты представили на авиасалоне МАКС-2019
17:54 В стране и мире
Видео
МАКС-2019 в первый открытый день удивил гостей фигурами высшего пилотажа
15:26 ОПК
Видео
МиГ-35 сможет уничтожать корабли противника и нести иностранное вооружение
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:19 В стране и мире
«Словно и не бывало»: русские атаковали Лето в Instagram
17:43 В стране и мире
Видео
Сестра убитого в Башкирии мальчика рассказала о состоянии матери накануне преступления
16:53 В стране и мире
На обратной стороне Луны найдено таинственное гелеобразное вещество
16:00 В стране и мире
Видео
«Живи свободным»: однополчане рассказали, почему просили не пускать Захарченко на передовую
15:49 Спорт
Видео
Десятилетние хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Саратове
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Спящего пони нашли в салоне рейса American Airlines: видео
Видео
«Удав» против Glock: «Звезда» сравнила два пистолета на пробиваемость
Видео
Наглая выдра попыталась отобрать улов у рыбака: видео
Видео
Повод смотреть: на «Звезде» стартует новый сезон передач
Видео
Кулинарная рулетка: Роспотребнадзор проверил московских продавцов шаурмы
Видео
Битва роботов: опубликован новый трейлер следующего «Терминатора»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.