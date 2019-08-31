Летчик «Стрижей» перечислил самые сложные фигуры высшего пилотажа

Ведущий пилотажной группы «Стрижи» Сергей Осяйкин рассказал о самых сложных фигурах высшего пилотажа.

«Самые сложные фигуры - это вращения, когда группа в составе шести выполняет вращения типа "бочки". Затем перестроение при выполнении различных фигур, то есть когда меняются формации, положения самолетов относительно друг друга. Но все эти фигуры уже отработаны», - отметил Осяйкин в интервью «Звезде» на авиасалоне МАКС-2019.

Секрет успешного выполнения фигуры высшего пилотажа заключается не только в слаженной работе группы, но в машине, на которой эти фигуры исполняются. Как подчеркнул Осяйкин, «Стрижи» летают на прекрасном самолете - истребителе МиГ-29, который имеет великолепные разгонно-тормозные характеристики, позволяющие пилотам устраивать феерические авиашоу.

«Сегодня пилотажная группа состоит из полноценной шестерки. Плюс одиночный высший пилотаж. Я считаю, что мы летаем на прекрасном боевом самолете. Особенность этого самолета - это великолепные разгонно-тормозные характеристики, которые позволяют нам полностью выполнять все перестроения из одной формации в другую при выполнении различных фигур высшего пилотажа. Это и вертикальные фигуры - "петля Нестерова", это и наклонные фигуры. Но все это можно сделать только благодаря тому, что у нас такой великолепный самолет, что при необходимости мы можем быстро изменять свое пространственное положение в воздухе относительно друг друга. Поэтому спасибо большое конструкторам, которые изобрели такое прекрасное чудо, эти самолеты, и, конечно же, двигателистам, которые сделали такой мощный двигатель: устойчивый, надежный, работоспособный, который можно при необходимости быстро заменить», - поблагодарил Осяйкин конструкторов МиГ-29 и разработчиков двигателей РД-33.

По словам ведущего группы «Стрижи», ни истребители, ни двигатели не подводили пилотов даже в случаях попадания в них птиц.

«Мы можем поменять двигатели в полевых условиях в течение трех часов. И при длительных перелетах у нас такие случаи были. Наш инженерно-технический состав оперативно в течение трех часов в чужой стране в свете фар менял двигатель, а утром группа полетела дальше. Случаи с птицами были, но, как правило, двигатель оставался работоспособен. Мы производили посадку, но только обнаруживали, что такое произошло», - отметил Осяйкин.

Группа «Стрижи» участвует в летной программе МАКС-2019. Авиасалон работает до 1 сентября.