Евкуров принял участие в церемонии гашения почтовой марки к АрМИ-2019

Заместитель министра обороны РФ Герой России, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров принял участие в церемонии гашения почтовой марки, посвященной АрМИ-2019. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уже буквально через несколько минут начнутся юбилейные, Пятые Армейские международные игры. Сегодня состязания стали важнейшим событием для многих армий мира», - сказал Евкуров.

Он напомнил, что Игры начали свою историю по личной инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с проведения в 2013 году международного чемпионата «Танковый биатлон». Тогда в конкурсе приняли участие четыре государства - Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения.

Замминистра выразил уверенность, что марки «станут хорошей рекламой» международных состязаний военнослужащих.

Тираж марок - 85 тысяч. В их оформлении используются элементы фирменного стиля Армейских международных игр: на марках изображена логотипы конкурсов «Танковый биатлон» и «Авиадартс». На купоне представлен логотип АрМИ. На полях изображены символы конкурсов.