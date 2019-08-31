В трех ведущих военных ВУЗах России приняли присягу

Сразу в трех ведущих военных вузах России сегодня приняли торжественную присягу.

В Москве в Военном университете клятву на верность Родине дали более пятисот юношей и девушек. ВУЗу в этом году исполняется 100 лет. В Санкт-Петербурге и Калининграде присягнули 320 курсантов Военно-морского института и Военно-морской академии.

В этом году установлен рекорд по числу поступивших. С сентября в 35 военных вузах по всей стране начнут обучаться более 12-ти тысяч курсантов. Причем конкурс среди девушек оказался в 3 раза больше, чем юношей - 27 человек на место.