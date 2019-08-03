Путин поприветствовал участников АрМИ-2019

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Пятых Армейских международных игр, которые стартовали 3 августа.

Верховный главнокомандующий РФ отметил, что ежегодные соревнования военных профессионалов уже стали замечательной традицией.

«Рад приветствовать участников и многочисленных гостей Пятых Армейских международных игр. Ежегодные соревнования военных профессионалов, настоящих асов и мастеров ратного дела из разных стран мира уже стали замечательной традицией, настоящим зрелищным и ярким праздником и не только красоты и мощи современной техники, но и доверия и дружбы людей, в чьих руках она находится», - сказал Владимир Путин.

Он также добавил, что сам формат АрМИ вносит немалый вклад в развитие международного сотрудничества, в укрепление конструктивных партнерских связей в интересах обеспечения безопасности наших стран, Евразийского континента и всего мира.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что все участники АрМИ-2019 порадуют зрителей достойными выступлениями.

Глава государства пожелал всем участникам удачи, отличных результатов и красивых, заслуженных побед, а гостям - незабываемых впечатлений.

Торжественная церемония открытия АрМИ-2019 началась в парке «Патриот». Конкурсы Армейских международных игр пройдут с 3 по 17 августа в десяти странах, участвующих в состязаниях: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Иране, Индии, Казахстане, Китае, Монголии, России и Узбекистане. Всего же в АрМИ-2019 принимают участие 39 стран.

В этом году в Игры включены 32 международных состязания. Одно из них - «Саянский марш» - уже прошло в феврале.