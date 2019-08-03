Шойгу дал старт АрМИ-2019

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал старт Пятым Армейским международным играм. Торжественная церемония открытия АрМИ-2019 года началась в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

«Практика проведения наших соревнований показывает, что принятое пять лет назад решение об организации конкурсов воинского мастерства в рамках единых Игр было правильным», - отметил глава оборонного ведомства.

Глава Минобороны РФ также отметил, что АрМИ уже стали заметным мировым событием, с каждым годом набирают популярность и приобретают все больше поклонников.

«Сегодня мы даем старт юбилейному сезону Игр. В течение двух недель на территории десяти государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран», - подчеркнул Шойгу.

Всего в этом году в Игры включены 32 международных состязания. Один из конкурсов - «Саянский марш» - уже прошел в феврале. Он стал первым и пока единственным в зимней программе АрМИ.

Конкурсы АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа на территории десяти государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.

На территории России состоятся 16 конкурсов, четыре состязания пройдут в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране и по одному - в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане.

«Звезда» ведет прямую трансляцию одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2019, «Танкового биатлона». Смотрите все заезды в хорошем качестве на сайте телеканала, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и YouTube, а также на больших экранах телевизоров с функцией SMART TV через приложение «Телеканал Звезда».