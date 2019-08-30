Картаполов проверил работу специалистов военно-политических органов ВС РФ

На полигоне «Рощинский» под Самарой прошли учения силовых органов по ликвидации конфликтных ситуаций в кризисный период. Организацию мероприятия проверил замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов. Тренировка проводилась в преддверии стратегических командно-штабных учений «Центр-2019».

По замыслу учений, в регион прибыли беженцы из стран, где ведутся военные действия. Среди них оказались члены террористических организаций. Для борьбы с незаконными формированиями выдвинулись мотострелки. Под руководством местных чиновников, конфликтную ситуацию также помогали разрешить росгвардейцы и специальный отряд быстрого реагирования «Омега».

Подводя итоги проверки, Картаполов призвал силовиков в ходе проведения учений учитывать опыт российских военнослужащих, полученный за время боевых операций на территории Сирии.

После этого замминистра прибыл в район Сызрани, где проинспектировал военно-политическую работу. Там с 13 по 31 августа проходят учения по видам обеспечения действий войск на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. По данным российского военного ведомства, в мероприятиях участвуют пять тысяч военнослужащих и около 650 единиц техники и вооружения. В ходе учений понтонеры должны навести железнодорожный мост через Волгу.