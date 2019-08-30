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Точность «Калибра»: лучшие кадры ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море

Тамара Астапенкова
05:00 30.08.2019
Беспилотники зафиксировали успешное поражение щита-мишени, который был расположен на расстоянии 40 морских миль.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На Черном море, в рамках командно-штабных учений, малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые выполнил ракетную стрельбу по морской цели высокоточным оружием – ракетным комплексом «Калибр». Для экипажа корабля ракетная стрельба комплексом «Калибр» также была выполнена впервые.

Беспилотные летательные аппараты зафиксировали успешное поражение ракетой цели, расположенной на расстоянии около 40 морских миль, что составляет примерно 74 километра. Ракетные цели были выполнены в виде большого корабельного щита-мишени, имитирующего корабль условного противника.

Морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства, чтобы обеспечить его безопасность.  Задачи по закрытию полигона выполняли 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты морской авиации Черноморского флота.

Учения корабельных сил Черноморского флота проходят в рамках командно-штабной подготовки под руководством командующего войсками Южного военного округа. Они проводятся на 12 полигонах военного округа, в том числе общевойсковых, морских и авиационных, расположенных на территориях Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев и Республики Крым, а также в акватории Черного и Каспийского морей.

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