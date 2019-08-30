ВКС РФ 18 раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

Экипажи истребителей ВКС РФ 18 раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение разведывательных аппаратов вдоль границы Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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В общей сложности, за неделю были замечены 27 летательных аппаратов иностранных государств, которые проводили разведку вдоль государственной границы России.

В Минобороны добавили, что благодаря профессиональным действиям российских ВКС не были допущены нарушения воздушного пространства РФ.