ВКС РФ 18 раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
В общей сложности за неделю 27 летательных аппаратов иностранных государств вели разведку вблизи российской границы.
© Фото: Минобороны РФ
Экипажи истребителей ВКС РФ 18 раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение разведывательных аппаратов вдоль границы Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В общей сложности, за неделю были замечены 27 летательных аппаратов иностранных государств, которые проводили разведку вдоль государственной границы России.
В Минобороны добавили, что благодаря профессиональным действиям российских ВКС не были допущены нарушения воздушного пространства РФ.