Взят на управление: новый военный спутник Минобороны РФ внесен в каталог космических объектов

Новый российский военный спутник «Космос-2540», запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области, пополнил каталог космических объектов. На околоземную орбиту его вывела ракета-носитель «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ», сообщили в российском Минобороны.

«Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП) информацию о новых космических объектах - разгонном блоке "Бриз-КМ" и космическом аппарате», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Главный каталог космических объектов это единая информационная база данных, в которой помимо названий, содержатся координационная и некординатная информация о каждом космическом объекте искусственного происхождения на высотах от 120 до 50 тысяч километров. В информационной базе также содержатся данные о типе каждого объекта, его назначении, массе и времени запуска.

Запуск ракеты-носителя «Рокот» со спутником Минобороны РФ на борту состоялся сегодня в 17:00. Новый космический объект успешно взят на управление космическими войсками.