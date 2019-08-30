Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник выведен на орбиту

Российский военный спутник, который сегодня вечером был запущен с космодрома Плесецк в Архангельской области, успешно выведен на околоземную орбиту. Туда его доставила ракета-носитель «Рокот», о чем говорится в сообщении российского министерства обороны.

«Ракета-носитель легкого класса "Рокот" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России», - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Запуск состоялся в 17:00 по московскому времени с третьей пусковой установки космодрома. Спустя считанные минуты поступил сигнал о том, что разгонный блок «Бриз-КМ» вместе с головной частью, где находится спутник, успешно отделился от «Рокота» и продолжил выход на орбиту.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18.

Первый пуск ракеты космического назначения «Рокот» состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 29 пусков этой ракеты-носителя, на орбиты выведены около 70 космических аппаратов различного назначения.