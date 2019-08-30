Сотни военнослужащих из Сербии примут участие в совместных военных учениях в Ленинградской области

В Санкт-Петербурге на аэродроме Пушкин торжественно встретили военную делегацию из Сербии. Двести военнослужащих прибыли в Россию для участия в совместных тактических учениях.

Несмотря на ночное время, гостей встречали с соблюдением традиций гостеприимства - с угощением.

Учения стартуют в сентябре. На полигоне в Ленинградской области продемонстрируют свои боевые возможности сербский механизированный батальон, авиация Ленинградской армии ВВС и ПВО, Красносельская мотострелковая бригада, а также инженерно-саперный полк.