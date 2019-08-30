Военнослужащие РХБЗ ликвидировали последствия «утечки» хлора под Волгоградом

В Волгоградской области прошли учения, в которых приняли участие военные химики.

По легенде учений, отряд диверсантов устроил утечку хлора. Для уничтожения боевиков в район чрезвычайной ситуации были отправлены подразделения антитеррора, которые окружили и уничтожили преступников, а ликвидацией последствий занялись специалисты соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Военные химики совершили 200-километровый марш-бросок и развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки. Обязательной дезинфекции подвергли весь личный состав, вооружение, технику и гражданские машины.