Километровый шлейф пыли: посадка Ил-76 в степи попала на видео

Военные самолеты Ан-12 и Ил-76 выполнили посадку на грунт. В Оренбургской области у города Соль-Илецка завершаются учения подразделений материально-технического обеспечения в Центральном военном округе.

По легенде, во время погрузки на аэродром пытаются напасть боевики, но их атаку отражает военная полиция. После того как полоса расчищена, авиационная группировка покидает опасный район.

Всего в маневрах принимают участие 30 тысяч военнослужащих, более семи тысяч единиц вооружения, порядка сотни самолетов и вертолетов.