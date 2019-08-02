«Вы всегда там, где особенно трудно»: Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Сегодня элита российской армии - Воздушно-десантные войска - отмечает 89 лет со дня своего основания. Военнослужащих и ветеранов «крылатой пехоты» поздравил президент России Владимир Путин.

«Служба в Воздушно-десантных войсках требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества. Представители легендарной "крылатой пехоты" всегда с честью выполняли свой воинский долг: и в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий», - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Также президент пожелал военнослужащим продолжать совершенствовать выучку, успешно решать поставленные задачи и самоотверженно защищать национальные интересы страны и безопасность граждан России.

С праздником «голубые береты» поздравил и министр обороны Сергей Шойгу.

В своем приказе он отметил, что именно бойцы ВДВ во все времена выполняли самые сложные и ответственные задачи, проявляя мужество и самоотверженность, сохраняя верность присяге.

Глава военного ведомства пожелал десантникам здоровья, благополучия, чистого неба и новых успехов на благо Отечества.

Слова благодарности за отвагу и доблесть десантникам также выразил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

В Москве этим утром возложили цветы к памятнику легендарному командующему войсками генералу армии Василию Маргелову на Хорошевском шоссе и воинам-десантникам на Суворовской площади. Днем по традиции «голубые береты» отметят свой праздник в парках по всей стране.