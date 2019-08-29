Единственный в своем роде: как МиГ-1.44 положил начало истребителям пятого поколения

На авиасалоне МАКС-2019 показали уникальный российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-1.44 МФИ. Эта легендарная машина существует лишь в единственном экземпляре, и увидеть ее - редкая возможность. Именно этот самолет практически положил начало разработке истребителей пятого поколения. Первый полет МиГ-1.44 совершил в 2000-х, но проект был закрыт, а позже стал прототипом, но уже для китайского истребителя J-20, который недавно принят на вооружение Пекином. Опытный образец осмотрел обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов. Военный эксперт указал на ряд особенностей МиГ-1.44.

«Этот истребитель в начале 90-х создавался как прототип машины пятого поколения, но в серию не пошел. По сути, это была одна из первых летающих лабораторий. Концепцию этой машины во многом заимствовали китайские авиастроители, создавая свой истребитель пятого поколения. Кили самолета имеют поворотную часть, и на скорости именно они удерживают самолет в нужном положении. Мощные двигатели позволяют разгоняться ему до трех тысяч километров в час. Рулевые машинки и переднее горизонтальное оперение позволяют совершать очень серьезные и очень точные маневры в воздухе. Но машина в серию не пошла. В начале 90-х весы склонились в сторону создания истребителя на базе концепции ОКБ Сухого», - отметил Самолетов.

XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС) проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Сейчас выставка работает в закрытом режиме, посетить ее могут только представители официальных делегаций и специалисты, а в пятницу и в выходные на нее могут прийти все желающие.