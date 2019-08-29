СМИ: в немецкой армии не хватает обуви для солдат

Вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой армейских ботинок. В поставках новой обуви возникли задержки – с конца 2020 года переоснащение военнослужащих перенесли на второй квартал 2022-го.

Из 183 тысяч военнослужащих комплект тяжелых боевых ботинок получили чуть более 160 тысяч. Легкие же ботинки имеют только порядка 31 тысячи солдат.

В Министерстве обороны страны причиной сложившейся ситуации назвали «ограниченные производственные мощности в отрасли», пишет Die Welt. Депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в беседе с Tagesspiegel сравнила необутых солдат бундесвера с пожарными, которые «тушат пожары в тапочках».

Ранее в бундестаге заявили, что немецкая армия страдает от плохого командования и недостатка вооружения. Также сообщалось, что набор военнослужащих в ВС Германии находится на очень низком уровне.