Герасимов оценил работу специалистов военно-политических органов ВС РФ

Специальные учения с военно-политическими органами пройдут в российской армии в 2020 году. Об этом руководителю Генштаба Валерию Герасимову доложил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления генерал-майор Алексей Цыганков.

Цыганков отметил роль учений близ Сызрани, которые закончатся 31 августа. Он подчеркнул, что на них был отработан алгоритм работы должностных лиц военно-политических органов по повышению готовности к выполнению задач по предназначению для всех категорий военнослужащих.

«Здесь в настоящее время проводится военно-политическая работа в интересах войск МТО, инженерных войск, других воинских формирований, задействованных в учениях», - доложил Цыганков.

Свой доклад Герасимову также озвучила начальник психологической службы ВС РФ Валентина Барабанщикова. Она отметила, что в ходе учений военнослужащие впервые отработали новый подход к месту и роли военного психолога в боевых порядках при выполнении специальных операций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.