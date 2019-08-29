Новороссийские десантники проплыли стометровку в амуниции

В Новороссийске 300 десантников проплыли стометровку в амуниции и с автоматом. В 108-м полку 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии прошел второй этап всероссийского турнира.

Условия состязаний максимально приближены к боевым. Так, десантникам предстояло совершить форсирование реки под обстрелом. Стиль прохождения дистанции - брасс, кроль или баттерфляй - военнослужащие выбирали сами.

При потере части амуниции во время заплыва участники получали штраф.

По итогам соревнований лучшие бойцы края получат спортивные разряды. А если результаты окажутся выше, чем у коллег из других регионов, их могут признать лидерами соревнований.