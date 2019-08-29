Шквальный огонь десанта: под Рязанью прошел последний этап учений «Защитники дружбы - 2019»
Совместные тактические маневры с участием представителей войск из нескольких стран впервые прошли в подобном формате.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Десантники России, Белоруссии и Египта сообща уничтожили полторы тысячи условных террористов во время проведения учения в Рязанской области.
Так прошел последний этап международных тактических учений «Защитники дружбы - 2019» на полигоне Дубровичи. Противника удалось ликвидировать шквальным огнем из боевых машин десанта, противотанковых комплексов «Конкурс» и огнеметов «Шмель». Воздушную часть атаки выполняло звено ударных вертолетов Ми-24.
Совместные тактические маневры с участием представителей войск из нескольких стран впервые прошли в подобном формате. Главной задачей, поставленной перед участниками, была именно координация военнослужащих из разных государств.