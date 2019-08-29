Заслуженный летчик России рассказал, как родилась фигура «плоский штопор» для Су-57

Заслуженный летчик России, ведущий пилотажной группы «Соколы России», полковник Александр Гостев рассказал, как рождаются фигуры высшего пилотажа, в том числе и исполненный истребителем Су-57 «плоский штопор» (другое название - «сухой лист»), и кто именно решает, способен ли самолет выполнить тот или иной элемент.

«Как рождается эта фигура? Наверное, вопрос к летчикам-испытателям. Они определяют, что может самолет, а что нет. А мы, летчики-исследователи, пытаемся повторить их искусство и донести до летчиков строевых частей. А комплекс фигур, которые может выполнить самолет, - это работа летчиков-испытателей, которые декларируют свое мастерство здесь, на МАКСе», - объяснил «Звезде» Гостев.

Начальник исследовательского отдела 4-го государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны также объяснил, как владение фигурами высшего пилотажа помогает пилотам в бою.

«Для чего вообще нужен сложный высший пилотаж? Для того, что в своем предназначении летчик-истребитель - это ведущий маневренно-воздушный бой. А летчик, который владеет сложным пилотажем, должен пилотировать, вести воздушный бой, не глядя в кабину, что позволяют современные самолеты», - отметил летчик-испытатель.

Ранее истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал фигуру высшего пилотажа «плоский штопор», или «сухой лист». Этот сложный элемент требует предельной концентрации от пилота и сверхманевренных возможностей от боевой машины. В реальном бою такие возможности самолета позволяют ему эффективно бороться как с бомбардировщиками и штурмовиками, так и с вертолетами.