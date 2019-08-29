Освещая мглу: в Хабаровском крае прошло ночное сражение мотострелков с «противником»

В Хабаровском крае прошло сражение мотострелков с передовыми частями условного противника. На полигон вышли два десятка артиллерийских систем.

Начало маневров прошло еще в сумерках, но с наступлением темноты «враг» предпринял новую атаку. Отпор ему бойцы дали с помощью танков и БМП. За перемещением «неприятеля» с воздуха следил беспилотник «Орлан-10». Тепловизоры позволяли ему вести непрерывную разведку.

В учениях на полигоне Князе-Волконский были задействованы в общей сложности более тысячи военнослужащих и около 200 единиц боевой и специальной техники.