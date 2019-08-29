Кафедра ВДВ Общевойсковой академии ВС РФ отмечает 50-летие

Кафедра воздушно-десантных войск Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ отмечает 29 августа свой 50-летний юбилей. Здесь готовят офицеров оперативно-тактического звена для ВДВ.

Набор осуществляется по специальностям «Управление воинскими частями и соединениями Воздушно-десантных войск» и «Замещение воинских должностей офицеров оперативных отделений, воздушно-десантных, десантно-штурмовых дивизий и бригад».

Профессиональный отбор кандидатов на обучение в Академии включает в себя оценку уровня общеобразовательной и физической подготовки, а также определение годности по состоянию здоровья. Конкурс на поступление составляет примерно 3,5 человека на место, срок обучения - два года.

Стоит отметить профессионализм состава преподавателей. Учебные дисциплины читают 12 педагогов, среди них есть участники военных конфликтов в Афганистане, Чечне, Югославии и Приднестровье.

Обучающиеся на кафедре получают не только теоретические, но и практические навыки. Теоретические занятия включают посещение лекций, написание работ и консультации с преподавателями. Практическая работа включает в себя проведение стажировок, занятий с группами обучающихся.

За 47 лет работы кафедра подготовила более тысячи офицеров-десантников, многие из которых стали известными военачальниками. Среди выдающихся выпускников: замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, командующий ВДВ Андрей Сердюков, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов и многие другие.