«Плоский штопор»: новейший Су-57 показал эффектную фигуру высшего пилотажа во время тренировки

Во время тренировочного полета новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил фигуру высшего пилотажа «плоский штопор».

В ролике показаны взлет и посадка самолета, а также процесс его тренировки и отработка элементов. «Плоский штопор» оказался одним из них: во время полета истребитель зависает в воздухе параллельно земле и начинает крутиться вокруг своей оси. Кадры полета опубликовал телеканал RT.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.