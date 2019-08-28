Главную икону ВМФ России доставили в Калининград

Главную икону Военно-морского флота РФ доставили из Кронштадта в Калининград. Образ Святого апостола Андрея, изображенный на святыне, находится в Кафедральном соборе Христа Спасителя. По этому случаю в храме прошло богослужение.

Икона побывала в соборе, затем - на кораблях и в войсковых частях Балтийского флота, где к ней смогли приложиться военнослужащие.

Образ Андрея Первозванного - покровителя российского флота - написан около месяца назад специально ко Дню ВМФ. В Калининградской области икона пробудет до середины сентября.

После Балтийского флота ее доставят на Черноморский флот, далее на Северный и Тихоокеанский флот. В дальнейшем святыня займет место в Главном Храме Вооруженных Сил России в подмосковном парке «Патриот».