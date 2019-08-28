Главную икону ВМФ России доставили в Калининград
Образ Святого апостола Андрея Первозванного привезли в Кафедральный собор Христа Спасителя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Главную икону Военно-морского флота РФ доставили из Кронштадта в Калининград. Образ Святого апостола Андрея, изображенный на святыне, находится в Кафедральном соборе Христа Спасителя. По этому случаю в храме прошло богослужение.
Икона побывала в соборе, затем - на кораблях и в войсковых частях Балтийского флота, где к ней смогли приложиться военнослужащие.
Образ Андрея Первозванного - покровителя российского флота - написан около месяца назад специально ко Дню ВМФ. В Калининградской области икона пробудет до середины сентября.
После Балтийского флота ее доставят на Черноморский флот, далее на Северный и Тихоокеанский флот. В дальнейшем святыня займет место в Главном Храме Вооруженных Сил России в подмосковном парке «Патриот».