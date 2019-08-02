До 15 вылетов в сутки: вертолетчики приступили к тушению пожара в Сибири

Вертолеты Ми-8 Минобороны России начали тушить очаги природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, ежедневно они будут выполнять от десяти до 15 вылетов, сообщили в Минобороны РФ.

«Все вертолеты, задействованные в тушении пожаров, оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью пять тонн», - сказано в сообщении.

Ранее экипажи вертолетов армейской авиации Центрального и Восточного военных округов выполнили перебазирование на оперативные аэродромы. При перелете из пунктов постоянной дислокации летчики армейской авиации преодолели расстояние от 800 до 2500 километров.

Оперативный штаб по тушению пожаров создан в Красноярском крае по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Оказывать помощь в устранении чрезвычайной ситуации будет специальная авиационная группировка из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Привлекаемые экипажи ВТА ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.

Лесные пожары в России в настоящее время полыхают на площади около трех миллионов гектаров. В четырех регионах в связи с этим - в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия - введен режим ЧС.