В Арктике открыли пять новых островов

Гидрографы комплексной экспедиции Северного флота подтвердили открытие пяти островов архипелага Новая Земля. Специалисты провели фотографирование и топографическую съемку, а также составили подробное описание находок. Площадь новых участков суши варьируется от 900 квадратных метров до 54,5 тысячи квадратных метров.

«Они находятся в бухте Визе на западном Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена)», - рассказали в пресс-службе Северного флота.

В сообщение говорится, что новые территории были обнаружены еще в конце 2016 года на снимках из космоса бухты Визе. Ученые предполагают, что до этого времени эта территория была покрыта льдом, но в результате таяния ледников в Карском море появились новые участки суши.

Также отмечается, что новые территории ждали «своего официального открытия» почти три года. За период с 2015 по 2018 год в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля гидрографами были обнаружены более 30 новых островов, мысов и бухт.

Ранее стало известно, что буксирное судно «Алтай» и гидрографическое судно «Горизонт» направились в район архипелага Новая Земля для подтверждения существования новых островов и других географических объектов, замеченных из космоса.