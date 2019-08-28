Шквальный огонь финала: активная фаза учений «Селенга-2019» завершилась масштабными стрельбами

В Монголии на полигоне Мунх Хэт завершилась активная фаза международных военных учений «Селенга-2019». Были проведены масштабные боевые стрельбы.

Российские и монгольские танковые и мотострелковые подразделения, под прикрытием вертолетов Ми-24, самоходной ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня «Град» и минометов, захватили плацдарм и уничтожили незаконное вооруженное формирование, обеспечив защиту населенного пункта в приграничном районе.

Подразделения от воздушных целей «противника» прикрывала зенитная самоходная установка ЗСУ «Шилка». С воздуха подразделения прикрывали РСЗО «Град» и 152-мм самоходные гаубицы «Акация», в ходе залповой стрельбы они уничтожили отходящие группы «неприятеля». Помимо этого, российские и монгольские танкисты впервые отработали тактические приемы «сирийский вал», «танковую карусель» и «качели».

Была осуществлена эвакуация «раненых» вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор» авиабазы армейской авиации ВВО, и их в безопасный район для оказания медицинской помощи. Помимо этого вертолеты Ми-8АМТШ высадили тактический десант в труднодоступной горной местности. Разведчиками была проведена зачистка района от условных диверсионно-разведывательных групп.

Более 10 тысяч местных жителей и гостей города Чойбалсан приехали посмотреть самую зрелищную часть активной фазы совместных тактических учений. В завершении совместной операции перед главной вышкой состоялся парад военной техники. После этого началась торжественная церемония закрытия международных учений «Селенга-2019». Состоялось награждение военнослужащих ведомственными медалями Монголии и России «За укрепление боевого содружества» и «За отличие в учениях». В завершении церемонии были спущены государственные флаги России и Монголии, а также флаг учений. Военнослужащие обеих стран прошли торжественным маршем.