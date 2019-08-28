«Защитники дружбы - 2019»: под Рязанью состоялись совместные международные учения

На полигоне под Рязанью активная фаза международных учений «Защитники дружбы – 2019». Десантники из России, Белоруссии и Египта вместе уничтожают условных террористов. Сотни военнослужащих высадились на полигоне, который имитирует захваченный противником аэродром. Атаку десанта на земле прикрывает с воздуха звено ударных вертолетов.

Совместные российско-белорусско-египетские учения впервые проходят в таком формате. Сценарий почти стандартный и осталось только скоординировать действия спецподразделений, которые говорят на разных языках.

Как только местность разведана, в небе один за другим появляются тяжелые транспортные самолеты. Российские и белорусские военнослужащие десантируются с ИЛ-76, а египтяне - со своего «Геркулеса». Первым высаживается батальон группы захвата плацдарма и почти сразу - массовая выброска боевых машин десанта и основных сил объединенной ударной группы войск. Как только подразделения сгруппированы на земле, сразу начинается штурм захваченного террористами аэродрома.

Действия ударной группы на земле поддерживают вертолеты. Отступающего противника преследует звено МИ-8-АМТШ.

Завершающий удар при поддержке бронетехники наносит российский десантный батальон.

«С первого раза получилось найти общий язык, и жестами буквально подсказывали друг-другу и бок о бок выполнили поставленную перед нами задачу», - делится своими впечатлениями командир десантно-штурмовой роты Алексей Осокин.

Это уже четвертые совместные учения российского и египетского десанта, и в этом формате маневров, как не удивительно, новички именно белорусы. Хотя слово «новичок» вряд ли применимо к любому из десантников всех трех стран, которые показали на учениях высочайший уровень подготовки.