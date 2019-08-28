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Минобороны России зарегистрирует новую дисциплину военно-прикладного спорта

Ян Брацкий
20:48 28.08.2019
Министром обороны РФ принято решение о создании федерации «Армейской тактической стрельбы».
Минобороны России зарегистрирует новую дисциплину военно-прикладного спорта
© Фото: Минобороны РФ

Минобороны России планирует зарегистрировать в Минспорте России «Армейскую тактическую стрельбу» как отдельную дисциплину военно-прикладного вида спорта «Стрельба из штатного табельного оружия».

Сегодня в многофункциональном огневом центре парка «Патриот» под руководством замминистра обороны РФ генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова состоялось заседание организационного комитета по созданию Федерации «Армейской тактической стрельбы».

«Армейская тактическая стрельба» становится неотъемлемой частью боевой подготовки. Отданные Министром обороны России указания по внедрению упражнений с элементами практической стрельбы в огневую подготовку войск уже реализуются», - заявил Евкуров.

Перед началом заседания замминистра провели по крупнейшему в стране огневому центру и ознакомили с его инфраструктурой. На базе центра можно проводить практические стрельбы из любого вида стрелкового оружия и организовывать соревнования не только в масштабе ВС РФ, но и мирового уровня.

«По результатам проведения в зимнем периоде обучения 2019 учебного года занятий и соревнований по "Армейской тактической стрельбе" Министром обороны принято решение о создании Федерации "Армейской тактической стрельбы"» - добавил замминистра.

В заседании оргкомитета приняли участие представители руководства видов и родов войск, Центральных органов военного управления, Общероссийской спортивной общественной организации «Федерации практической стрельбы России».

В ходе заседания оргкомитета начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев доложил о ходе проведения мероприятий по совершенствованию огневой выучки военнослужащих и развитию «Армейской тактической стрельбы».

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