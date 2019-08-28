Фомин провел встречу с главой директората вооружений и оборонных инвестиций МО Греции

Двадцать восьмого августа состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с руководителем Генерального директората вооружений и оборонных инвестиций министерства национальной обороны Греческой Республики Кириакосом Кириакидисом.

Кириакос Кириакидис прибыл в Россию для участия в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. В ходе встречи, состоявшейся в Министерстве обороны Российской Федерации, были обсуждены двусторонние проекты в оборонной сфере, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-греческой повестки дня.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между оборонными ведомствами России и Греции. Переговоры прошли в теплой и доброжелательной обстановке.