Мощная механизация и крыло обратной стреловидности: главные особенности Су-47

Перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут» продемонстрировали на международном авиасалоне МАКС. Экспериментальный образец, созданный ОКБ Сухого, считается одним из самых необычных самолетов в мире. Именно он положил начало разработке нынешних машин пятого поколения Су-57. Главные особенности Су-47 перечислил обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов.

«Это самолет с обратной стреловидностью крыла. Именно на этом крыле отрабатывались композиционные материалы. Именно эта машина прослужила прототипом для создания самолета пятого поколения Су-57. Мощнейшая механизация, очень мощные стабилизаторы и рули высоты. Машина разгонялась до скорости 2600 километров в час. Но главная особенность: крыло давало непомерную нагрузку на сам фюзеляж и все его силовые структуры. Именно этой нагрузкой и проверялась прочность истребителя пятого поколения, который сегодня вышел в серию. Так что эта летающая лаборатория и есть прототип Су-57, сегодня покоряющего мир», - рассказал Самолетов.

Перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут» был выставлен на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019. Аэрокосмическая выставка проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. Экспериментальный экземпляр был построен в 1997 году. Сейчас он хранится в музее ЛИИ имени Громова. В 2006-2007 годах «Беркут» использовали в программе по созданию проекта истребителя Т-50 (в дальнейшем - истребитель пятого поколения Су-57).