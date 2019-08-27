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Уроки истории: российско-монгольский поисковый отряд захоронил 17 советских солдат, погибших под Халхин-Голом

Тамара Астапенкова
05:03 27.08.2019
Останки бойцов Красной армии были найдены в Монголии, в районе сопки Ремизова.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Монголии, в 350 километрах от города Чойбалсан, в районе сопки Ремизова, поисковым отрядом российских военнослужащих и представителей монгольских общественных организаций были подняты на поверхность останки 17 солдат Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), погибших во время боев при Халхин-Голе.

В преддверии 80-летнего юбилея со дня победы советско-монгольских войск командованием общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, было принято решение о создании поискового отряда для обнаружения погибших солдат Красной армии. В поисковый отряд вошли 15 военных инженеров.

Захоронение останков 17 солдат РККА произошло на мемориальном кладбище рядом с селом Халхин-Гол. В погребении приняли участие командующий 36 армии ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев и командующий сухопутных войск Монголии бригадный генерал Б. Амгаланбаатор.

На данный момент без вести пропавшими во время боев при Халхин-Голе считаются около 2 тысяч солдат. Всего найдено и захоронено 103 бойца Красной армии.

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