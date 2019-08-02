Собрать зенитную пушку за 3,5 минуты: кадры подготовки к конкурсу АрМИ-2019 «Мастер-оружейник»

«Звезда» публикует кадры тренировок российских военнослужащих к конкурсу «Мастер-оружейник» АрМИ-2019. Конкурс в этом году проходит в Китае, на полигоне Корла.

В рамках конкурса военным предстоит произвести ремонт 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23 на время. По словам российского участника конкурса Алексея Трефилова, судьи учитывают, разобрана ли установка на все 80 деталей. Норматив у этого этапа конкурса - 210 секунд.

Кроме ЗУ-23 участникам конкурса также предстоит разобрать и гаубицу Д-30А.

После гаубицы - сборка-разборка целого «Града». Нормативы не менее жесткие: разборка - 2 минуты 30 секунд, сборка - 4 минуты 20 секунд. Чтобы победить - необходимо выполнить задания быстрее своих соперников, и выполнить выстрел или залп из орудия.

У российской сборной целых пять конкурентов: за победу в конкурсе будут бороться команды из Армении, Ирана, Казахстана, Китая и Узбекистана.